Atp 500 Dubai 2021: Harris e Rublev in semifinale, Nishikori e Fucsovics eliminati (Di giovedì 18 marzo 2021) Il tardo pomeriggio della Penisola arabica ha offerto delle splendide sfide valide per i quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai 2021. Dopo l'eliminazione di Jannik Sinner per mano di Aslan Karatsev, Lloyd Harris ha sconfitto Kei Nishikori a sorpresa, mediante il risultato di 6-1, 3-6, 6-3. Prestazione straordinariamente pragmatica del talento sudafricano, che si è riconfermato come insidiosissimo outsider del torneo di matrice araba. Dopo aver raccolto gli scalpi di Dominic Thiem e Filip Krajinovic, Harris è stato fautore dell'uscita di scena di Nishikori, comunque da considerare 'ritrovato' dopo un periodo no caratterizzato da infortuni e prestazioni sottotono. Meno sorprendente il successo di Andrey Rublev, solito rullo compressione negli eventi 500, superiore al ...

