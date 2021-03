AstraZeneca, Sileri: “Stop decisione geopolitica? La scelta è stata su base clinica” (Di giovedì 18 marzo 2021) Vaccino AstraZeneca, lo Stop è una decisione geopolitica? “Il dubbio può venire, ma la scelta è stata su base clinica. Lo Stop è stato molto precauzionale, forse più di medicina difensiva, ma da oggi si ripartirà”. Sono parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (M5S) intervenuto questa mattina ai microfoni della trasmissione di Radio Cusano Campus. (prosegue dopo la foto) Pierpaolo Sileri sul vaccino AstraZeneca: la sospensione, l’efficacia del siero Il dubbio che la sospensione del vaccino AstraZeneca sia una decisione più politica che sanitaria. “decisione geopolitica? Il dubbio può venire – dice ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Vaccino, loè una? “Il dubbio può venire, ma lasu. Loè stato molto precauzionale, forse più di medicina difensiva, ma da oggi si ripartirà”. Sono parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo(M5S) intervenuto questa mattina ai microfoni della trasmissione di Radio Cusano Campus. (prosegue dopo la foto) Pierpaolosul vaccino: la sospensione, l’efficacia del siero Il dubbio che la sospensione del vaccinosia unapiù politica che sanitaria. “? Il dubbio può venire – dice ...

