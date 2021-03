Solskjaer | “Il futuro di Dalot? Non vediamo l’ora di riaverlo a Manchester”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ole Gunnar, tecnico delUnited ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan, ritorno degli ottavi di finale di Europa League: Chi resta ae chi viaggia verso Milano, tra David De Gea, Paul Pogba e Anthony Martial?“Ce ne sono un paio che dobbiamo valutare se sono disponibili. Martial è un no definitivo. A parte questo, li stiamo valutando mentre parliamo, quindi alcuni potrebbero viaggiare altri hanno bisogno di confermare se sono ancora disponibili”. Pogba, Edinson Cavani e Donny van de Beek? “Ci sono sempre speculazioni qui. Come ho detto, li stiamo valutando. Si sono allenati edomani se c’è qualche risposta o no. Si sono tutti allenati ieri, si sono allenati oggi eche risposte ci saranno oggi. Donny si è ...

Advertising

MilanLiveIT : La conferenza di #Solskjaer in vista di #MilanManchester Arriva la rivelazione sul futuro di #Dalot! - CinqueNews : Solskjaer attende Dalot: «Ha un futuro qui, non vediamo l’ora di riaverlo» - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? “#Ronaldo è il futuro della #Juventus” dichiara #Paratici. Dalla #Spagna si susseguono le voci su un eventuale ritorno… - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: ?? “#Ronaldo è il futuro della #Juventus” dichiara #Paratici. Dalla #Spagna si susseguono le voci su un eventuale ritorno… - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ?? “#Ronaldo è il futuro della #Juventus” dichiara #Paratici. Dalla #Spagna si susseguono le voci su un eventuale ritorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer futuro

Uno su cuiconferma di puntare per ilCommenta per primo Il tecnico del Manchester United Ole Gunnarha parlato alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il ... ' Avrà certamente uncon noi. La ...MILANO – L’allenatore del Manchester United, Ole Gunner Solskjaer, ha parlato in conferenza stampa ... SU DIOGO DALOT – “Futuro allo United? Sì. La cosa principale per lui era raggiungere una buona ...Ole Gunnar Solskjaer gela i rossoneri sul fronte Diogo Dalot, arrivato la scorsa estate in prestito secco. "Se ha un futuro qui? Sì, ...