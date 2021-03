Soli e disperati: l’ennesimo lockdown schianta ristoratori e commercianti. La storia di Camilla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giocano con le vite degli altri… In una foto diventata virale in pochissimo tempo, una professionista, Camilla, con gli abiti da lavoro, è rannicchiata e seduta quasi a terra, il volto poggiato sulle braccia incrociate. Si percepisce chiaramente, osservandola, il sentimento di frustrazione e sconforto del momento che è stato catturato nell’immagine. Lei è una giovane ristoratrice e lo scatto, considerato da molti simbolo della crisi, la ritrae in un momento di tristezza dopo avere appreso che il Lazio sarebbe diventato zona rossa e che quindi avrebbe dovuto chiudere, di nuovo, la sua attività. “La foto è stata scattata pochi giorni fa, in quel momento non avevamo prenotazioni o altro, così mi sono seduta nel posto dove Solitamente mangio e sono stata presa da un momento di sconforto, che però è passato subito”. “Siamo da ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giocano con le vite degli altri… In una foto diventata virale in pochissimo tempo, una professionista,, con gli abiti da lavoro, è rannicchiata e seduta quasi a terra, il volto poggiato sulle braccia incrociate. Si percepisce chiaramente, osservandola, il sentimento di frustrazione e sconforto del momento che è stato catturato nell’immagine. Lei è una giovane ristoratrice e lo scatto, considerato da molti simbolo della crisi, la ritrae in un momento di tristezza dopo avere appreso che il Lazio sarebbe diventato zona rossa e che quindi avrebbe dovuto chiudere, di nuovo, la sua attività. “La foto è stata scattata pochi giorni fa, in quel momento non avevamo prenotazioni o altro, così mi sono seduta nel posto dovetamente mangio e sono stata presa da un momento di sconforto, che però è passato subito”. “Siamo da ...

