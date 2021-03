Serie C | Como–Albinoleffe | alla capolista serve vincere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è la sfida della 31a giornata del campionato diC girone A che al “Sinigaglia” dalle 20.30, metterà difronte ladel raggruppamento, con una formazione in lotta per rientrare nel gruppo delle squadre che potranno giocarsi i playoff. Così le ultime sul match e le probabili formazioni. Il momento del Como Dopo la sconfitta subita in trasferta contro i tigrotti della Pro Patria per 2-1, la squadra di Gattuso ha reagito prima battendo al “Sinigaglia” per 1-0 la Pro Sesto e poi pareggiando, domenica scorsa in trasferta, contro la Pro Vercelli. A decidere quest’ultimo incontro, la rete di Gatto per il momentaneo vantaggio dei comaschi e il gol di Comi per il definitivo 1-1. Nelle ultime 5 giornate di campionato, il gruppo di Gattuso se l’è cavata con un totale di 10 punti, i quali hanno portato a 59 il ...