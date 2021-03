Se più Europa è complicato | meno è impossibile Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Se piùè disgregativo (per chiarimenti chiedere a Emma Bonino),: ce l’ha spiegato Mario Draghi. “Senza l’Italia non c’è l’. Ma, fuori dall’c’èItalia. Non c’è sovranità nella solitudine”, ha scandito in Parlamento prima di chiedere il voto di fiducia. Messa così , la questione diventa non si o no ma come ci si sta in. Purtroppo chiedere lumi alle forze politiche italiane significa infilarsi in un labirinto che è peggio che mai: la conone ristagna e la sensazione è che a Strasburgo vengano esportate le contraddizioni del quadro politico nazionale nel tentativo, velleitario e strumentale, di risolverle. Un balletto senza fine che minaccia di rendere ancora più indecifrabile ...