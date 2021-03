Samsung Galaxy A52 | A52 5G e A72 ufficiali con Android 11 e supporto di 4 anni

Advertising

VoyagerHero : Ecco come #Abilitare il menu #Nascosto per le #Funzioni #Sperimentali su #Tutti i #Samsung #Galaxy con Android 10 (… - HTNOVO : RT @HTNOVO: HTNovo: Diretta presentazione nuovi #Samsung #Galaxy A52 e A72 #SamsungUnpacked - HDblog : Galaxy Z Fold3 e Z Flip2, ne vedremo di tutti i colori - PuntoCellulare : Torna a prendere piede l'ipotesi di una cancellazione del lancio del Galaxy Note 21 e, questa volta, la fonte è più… - wordweb81 : Nessun #SamsungGalaxyNote21 ma la serie tornerà di scena fra un anno -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

Le prime informazioni sui nuovi pieghevoli diZ Fold3 e Z Flip2 hanno cominciato a circolare ad inizio febbraio: il tutto si limitava ai codici dei due modelli (SM - F926 e SM - F711, rispettivamente), al fatto che saranno ...Giungono novità sul futuroNote 21 o presunto tale: in particolar modo, sembra ormai chiaro che non ci sarà un nuovo phablet successore dell'attuale Note 20 in questa annata. La voce circolava già da tempo ma ...Samsung Electronics has announced the launch of its 2021 Galaxy A Series line-up, with the addition of five new mid-tier devices. Included in the 2021 A series range is the Galaxy A32, Galaxy A32 5G, ...Samsung Galaxy A-series 2021 are its bread and butter. The phone you buy when you want a Galaxy S-series, but the wallet prevails.