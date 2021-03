Per Omar Sy, Lupin è la risposta francese a James Bond: “Il futuro della serie? Spetta a Netflix” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Omar Sy si gode il successo internazionale di Lupin, la serie Netflix diventata un fenomeno in tutto il mondo. Dopo il debutto lo scorso gennaio, lo show francese ha raggiunto la bellezza di 70 milioni di utenti che hanno visto i primi cinque episodi (la seconda metà di stagione uscirà in estate), battendo così il record di serie come Bridgerton e La Regina degli Scacchi. Intervistato da Deadline, Omar Sy, che di recente ha festeggiato il decimo anniversario della commedia campione d’incassi Quasi Amici, ha affermato che non si aSpettava un tale responso: “Chiaramente facciamo le cose sperando che funzionino, ma questa risposta è al di là delle mie aSpettative. Abbiamo detto che non volevamo essere ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)Sy si gode il successo internazionale di, ladiventata un fenomeno in tutto il mondo. Dopo il debutto lo scorso gennaio, lo showha raggiunto la bellezza di 70 milioni di utenti che hanno visto i primi cinque episodi (la seconda metà di stagione uscirà in estate), battendo così il record dicome Bridgerton e La Regina degli Scacchi. Intervistato da Deadline,Sy, che di recente ha festeggiato il decimo anniversariocommedia campione d’incassi Quasi Amici, ha affermato che non si ava un tale responso: “Chiaramente facciamo le cose sperando che funzionino, ma questaè al di là delle mie ative. Abbiamo detto che non volevamo essere ...

