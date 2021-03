Laura Pausini: «Mio padre merita l’Oscar più di me» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 25 aprile l'Italia delle sette note e della settima arte farà il tifo per Laura Pausini, candidata agli Oscar 2021, il premio del cinema più ambito al mondo, per il brano Io sì/Seen, scritto a sei mani con Diane Warren e Niccolò Agliardi, inserito nella cinquina dall'Academy Awards per la categoria "Best Original Song". La canzone, composta per la colonna sonora del film La vita davanti, diretto da Edoardo Ponti e con protagonista Sofia Loren, ha ricevuto, oltre al Golden Globe per la Miglior canzone originale, anche l'Hollywood Music and Media Awards e il Satellite Awards dell'International Press Academy. «Quando ho ricevuto la notizia mi sono sentita così piccola rispetto a cose così grandi», ha dichiarato la cantante, visibilmente emozionata, via Zoom. «La prima cosa che mi sono detta è 'sarò capace di fare questo mestiere, in questo modo?'. La ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 25 aprile l'Italia delle sette note e della settima arte farà il tifo per, candidata agli Oscar 2021, il premio del cinema più ambito al mondo, per il brano Io sì/Seen, scritto a sei mani con Diane Warren e Niccolò Agliardi, inserito nella cinquina dall'Academy Awards per la categoria "Best Original Song". La canzone, composta per la colonna sonora del film La vita davanti, diretto da Edoardo Ponti e con protagonista Sofia Loren, ha ricevuto, oltre al Golden Globe per la Miglior canzone originale, anche l'Hollywood Music and Media Awards e il Satellite Awards dell'International Press Academy. «Quando ho ricevuto la notizia mi sono sentita così piccola rispetto a cose così grandi», ha dichiarato la cantante, visibilmente emozionata, via Zoom. «La prima cosa che mi sono detta è 'sarò capace di fare questo mestiere, in questo modo?'. La ...

