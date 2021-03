Golf, un Guido Migliozzi in grande forma chiamato a difendere il titolo al Magical Kenya Open 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) A un paio di giorni dal rocambolesco finale in Qatar che ha regalato il successo al francese Antoine Rozner sul nostro Guido Migliozzi, l’Eruopean Tour prosegue il suo cammino col secondo torneo in calendario dopo il break. La carovana si trasferisce in Kenya per il Magical Kenya Open 2021, un evento che verrà ospitato dal Karen Country Club, nei sobborghi di Nairobi. Ed è proprio il ventiquattrenne vicentino ad essere il difensore del titolo da queste parti, in quanto dopo il suo successo nel 2019 qui non si è più giocato, a causa della cancellazione la passata stagione per via dei noti problemi sanitari. Lo stato di forma chiaramente buono, visto quanto offerto settimana scorsa, il trofeo tra le mani e la giusta confidenza nei propri ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) A un paio di giorni dal rocambolesco finale in Qatar che ha regalato il successo al francese Antoine Rozner sul nostro, l’Eruopean Tour prosegue il suo cammino col secondo torneo in calendario dopo il break. La carovana si trasferisce inper il, un evento che verrà ospitato dal Karen Country Club, nei sobborghi di Nairobi. Ed è proprio il ventiquattrenne vicentino ad essere il difensore delda queste parti, in quanto dopo il suo successo nel 2019 qui non si è più giocato, a causa della cancellazione la passata stagione per via dei noti problemi sanitari. Lo stato dichiaramente buono, visto quanto offerto settimana scorsa, il trofeo tra le mani e la giusta confidenza nei propri ...

