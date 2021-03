Giornata per le vittime del Covid, 1 minuto di silenzio nei comuni lombardi (Di mercoledì 17 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Anci lombardia accoglie e rilancia l’appello del Presidente Decaro per la partecipazione degli amministratori comunali alla prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, che si celebrerà domani 18 marzo“. A comunicarlo è stato il Presidente di Anci lombardia Mauro Guerra, invitando tutti i Sindaci lombardi a partecipare domani, 18 marzo, alla prima tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 17 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Ancia accoglie e rilancia l’appello del Presidente Decaro per la partecipazione degli amministratori comunali alla primanazionale in memoria delledell’epidemia da coronavirus, che si celebrerà domani 18 marzo“. Acarlo è stato il Presidente di Ancia Mauro Guerra, invitando tutti i Sindacia partecipare domani, 18 marzo, alla prima tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

