Colao | ' Accesso a rete per tutte le scuole e tutti gli ospedali'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Vogliamo chiaramente rinforzare la possibilità che l'innovazione digitale, che alla fine è innovazione sociale, possa veramente svilupparsi" a partire da quattro grandi aree. A dirlo è stato il ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio, intervendo alla Milano Digital Week. "La prima -ha spiegato il ministro- ovviamente è quella della banda e dell', che deve essere dato a, deve raggiungerelee gli. Siamo indietro rispetto a dove vorremmo essere e rispetto all'Europa". "La seconda -ha continuato- è l'infrastruttura, che deve essere moderna, sicura, soprattutto aperta. L'ammodernamento e l'investimento infrastrutturale sarà sicuramente parte di come vorremmo ...

...stallo - ha detto Giorgetti - deve essere superato per garantire a tutti i cittadini l'alla ... come qualcuno teorizza e su questo con il ministroci siamo già confrontati, e poi prendere ...... la definizione dell'incontro della Commissione con il ministro Vittorio, che avrà lo scopo ... e di favorire l'di cittadini e imprese all'alfabetizzazione digitale, ma anche di ...Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Vogliamo chiaramente rinforzare la possibilità che l’innovazione digitale, che alla fine è innovazione sociale, possa veramente svilupparsi" a partire da quattro grandi ar ...Il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in commissione alla Camera ha fatto il punto sullo stato del piano BUL.