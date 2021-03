(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un gesto di gentilezza che non è passato inosservato, quello di un uomo didi Latina che, lo scorso lunedì 8 marzo, ha coperto con il suo cappotto un bambino che era appena stato. Così ladelha deciso di ringraziarel’uomo, oltre che restituirgli la, ed ha pubblicato sui social uninvitando il diretto interessato (o chiunque ne conosca l’identità) a farsi avanti. «Il giorno 8 marzo in via Monti Lepini è statomio figlio», scrive la donna sulla pagina Facebook “Stai a”. «Mentre aspettavano l autoambulanza un signore ha coperto mio figlio con il proprio giubbotto per ripararlo dalla pioggia. Vorrei restituirlo eper il gesto ...

Advertising

CorriereCitta : Cisterna, copre con la sua giacca un bimbo investito: la mamma lancia un appello per ringraziarlo personalmente -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna copre

Pugliavolley.com

... mentre le stava esaminando, era caduto in una). Cassazione civile sez. lav., 19/03/2019, ... lav., 29/10/2020, n.817 In tema di infortunio 'in itinere', la tutela assicurativai sinistri ...Come lo spiega? 'È preda di allucinazioni uditive a causa delle quali sile orecchie con le ...ultimo tentativo di nascondersi ai suoi immaginari persecutori si calò dalla botola nella, ...BORGORICCO Ladri nell’azienda agricola dei fratelli Luigi e Ferruccio Rettore, in via Canarei a San Michele delle Badesse: rubati centinaia di litri di gasolio. Il furto è stato perpetrato sabato nott ...Quest’anno la ricorrenza della Festa delle Donne cade di lunedì e fra le tante restrizioni imposte dalla pandemia, in un certo senso, darà ancora più visibilità alle celebrazioni. Donne Impresa Coldir ...