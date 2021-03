Asili chiusi, smart working e misure insufficienti. La protesta dei genitori: «Siamo distrutti» (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Vogliamo che passi un messaggio chiaro: lo smart working non è stato pensato per badare ai figli». Dopo un anno di Dad causata dal Covid, la chiusura di Asili nido e materne nelle zone rosse (e a discrezione anche nelle altre fasce) è arrivata come un fulmine a ciel sereno. «Siamo scioccati e indignati che dopo tutto questo tempo Siamo peggio di prima», dice Cristina Tagliabue co-fondatrice del Comitato Priorità alla Scuola, che ormai da un anno si batte affinché al centro dell’agenda governativa vengano messe misure per una scuola sicura. Parallelamente allo stop della didattica in presenza – che da lunedì 15 marzo ha coinvolto circa 8 studenti su 10 – si è aperta nuovamente la questione degli aiuti alle famiglie, ormai «distrutte» da mesi di emergenza. Esenti dalla possibilità di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Vogliamo che passi un messaggio chiaro: lonon è stato pensato per badare ai figli». Dopo un anno di Dad causata dal Covid, la chiusura dinido e materne nelle zone rosse (e a discrezione anche nelle altre fasce) è arrivata come un fulmine a ciel sereno. «scioccati e indignati che dopo tutto questo tempopeggio di prima», dice Cristina Tagliabue co-fondatrice del Comitato Priorità alla Scuola, che ormai da un anno si batte affinché al centro dell’agenda governativa vengano messeper una scuola sicura. Parallelamente allo stop della didattica in presenza – che da lunedì 15 marzo ha coinvolto circa 8 studenti su 10 – si è aperta nuovamente la questione degli aiuti alle famiglie, ormai «distrutte» da mesi di emergenza. Esenti dalla possibilità di ...

