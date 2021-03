Ansia e frustrazione da Covid | “Servono interventi a sostegno della sofferenza psicologica diffusa”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dalla scoperta del “paziente zero” ad oggi è trascorso poco più di un anno. Neanche nel peggiore degli scenari, avremmo pensato a distanza di oltre 365 giorni di essere più o meno nella medesima situazione, con l’Italia “a colori” , la curva dei contagi che non vuole piegarsi e la popolazione provata da sacrifici e restrizioni. Insomma, il rischio – più che concreto – è che la pandemia possa lasciare pesanti strascichi sulla salutenostra psiche. Formalmente nessuno ha il coraggio di usare la parola “lockdown”, ma la zona rossa ci somiglia molto. Che tipo di impatto psicologico può avere su una popolazione già provata da lunghi mesi di restrizione, questa nuova chiusura? Lo abbiamo chiesto a Felice Damiano Torricelli, Presidente ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi). *Dal primo lockdown alle zone arancioni e rosse di questo ...

Advertising

messveneto : Attacchi d'ansia, depressione e frustrazione da Covid: i dieci consigli dell'esperta per affrontarli e superarli - mattinodipadova : Aggressività, infelicità, violenza e frustrazione: Vera Slepoj analizza le manifestazioni emotive da 'lockdown pere… - nuova_venezia : Aggressività, infelicità, violenza e frustrazione: Vera Slepoj analizza le manifestazioni emotive da 'lockdown pere… - tribuna_treviso : Aggressività, infelicità, violenza e frustrazione: Vera Slepoj analizza le manifestazioni emotive da 'lockdown pere… - CorriereAlpi : Aggressività, infelicità, violenza e frustrazione: Vera Slepoj analizza le manifestazioni emotive da 'lockdown pere… -

Ultime Notizie dalla rete : Ansia frustrazione

Il Messaggero Veneto

Così il carico cognitivo diventa gravoso e difficile da gestire, l'si accumula, l'instesse cala e cresce, invece, la. Gli insegnati ( e questo consiglio dovrebbe valere oro anche ...... quali la gratificazione, la capacità di superare ladella sconfitta e quindi di ... Un esempio per tutti: se il problema del paziente è l'e lo stress , l'obiettivo del videogioco ...Tutto questo espone ad ansia e depressione, che le persone iniziano ad accusare pesantemente, con sintomi ingravescenti di cui non è difficile prevedere un’escalation”. TORRICELLI (ENPAP), ATTENZIONE ...la psicoterapeuta Vera Slepoj ha consegnato un decalogo di autoaiuto per la gestione degli stati di ansia che quella situazione procurava. Ne è nato un libro, “L’orologio della mente” (Linea edizioni) ...