Whatsapp messaggi vocali | arriva una funzione comodissima

Advertising

infoitscienza : WhatsApp, mai più messaggi vocali interminabili: si potranno velocizzare - sivdera : anche io non rispondo subito ai messaggi, anzi ho sempre meno voglia di usare whatsapp e in certi casi rispondo dop… - iPhone__XXX : RT @Corriere: Mai più messaggi vocali infiniti su WhatsApp: si potranno velocizzare - _lilpancake_ : mi sveglio e mi trovo queste tre rompipalle @ilpinguinoditw @vegan_c00kie @ar1annaxx su whatsapp con 924 messaggi - _10MiLfeet : RT @Corriere: Mai più messaggi vocali infiniti su WhatsApp: si potranno velocizzare -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp messaggi

Non perdono colpi nemmeno l'interazione e la fruizione on demand dei contenuti radiofonici: tra chi segue le dirette, il 20% inviasms ooppure e - mail durante le trasmissioni, il ...... attestato sulle piattaforme VKontatke ee avente tra i suoi scopi l'incitamento alla ... insieme a un amico di Tempio Pausania, in una costante opera di diffusione diapologetici ...News Whatsapp messaggi vocali, la celebre app di messaggistica presenta una introduzione che migliorerà sensibilmente le cose a tutti ...(ANSA) – SASSARI, 16 MAR – Tramavano per sconfiggere con le armi la "minaccia giudea": la Procura della Repubblica di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio per otto persone, estremisti di destra, in ...