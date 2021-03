Un'agenda per la normalità post - Covid: ecco il programma di Mario Monti in 5 punti (Di martedì 16 marzo 2021) Un programma in 5 punti da lanciare per ripartire subito dopo la sconfitta della pandemia. In un intervento sul Financial Times, l'ex premier Mario Monti annuncia la necessità di un'agenda ambiziosa ... Leggi su globalist (Di martedì 16 marzo 2021) Unin 5da lanciare per ripartire subito dopo la sconfitta della pandemia. In un intervento sul Financial Times, l'ex premierannuncia la necessità di un'ambiziosa ...

Ultime Notizie dalla rete : agenda per Medici Senza Frontiere: "50 anni di umanità" ... ma anche logisti, ingegneri, esperti di acqua e igiene, amministrativi, e tutto ciò che serve per ... senza considerare alcuna altra agenda."Cinquant'anni sono un traguardo importante che, come ...

Vaccini agli estremamente vulnerabili, la Sicilia avvia le prenotazioni ...e tramite il canale costituito dai portalettere di Poste Italiane che possono inserire in agenda ... Proprio per i soggetti affetti da obesità con Bmi maggiore di 35 sarà possibile effettuare il vaccino ...

L'Agenda per il Mediterraneo dell'UE: nuove idee, vecchi schemi ISPI Assi viari, da Roma arriva l’ennesima beffa All’ordine del giorno di entrambe lo schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri con l’individuazione degli interventi infrastrutturali da mettere nell’agenda del governo ...

Un'agenda per la normalità post-Covid: ecco il programma di Mario Monti in 5 punti L’ex premier lancia un programma dalla Commissione paneuropea dell’Oms per la salute e lo sviluppo sostenibile: "Chiediamo un ripensamento fondamentale delle priorità politiche" ...

