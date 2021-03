Pearl Abyss su Crimson Desert | “il gioco non sarà un MMORPG”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pearl Abyss

Durante gli scorsi Game Awards un gioco ha stupito il pubblico, con un trailer visivamente impressionante. Stiamo parlando di Crimson Desert , il nuovo gioco sviluppato da. Lo studio coreano è anche responsabile dell'ottimo Black Desert Online , un MMORPG con alcune similitudini rispetto al nuovo gioco, e non solo per il titolo. Lo sviluppatore ha chiarito ...Però, nel corso delle recenti ore,, l'azienda responsabile del progetto e famosa per aver realizzato Black Desert , ha apertamente dichiarato che l'opera non è assolutamente da ...Crimson Desert non è un MMORPG, conferma Pearl Abyss. L’anno scorso abbiamo visto finalmente in azione Crimson Desert, il nuovo titolo di Pearl Abyss. Sebbene i video ci abbiano fornito la possibilità ...Ora, Pearl Abyss, la software house che si sta occupando dello sviluppo ha voluto rendere noto che Crimson Desert non sarà un MMORPG. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di ...