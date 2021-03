Patate farcite | la ricetta gustosa di Zia Cri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 16 marzo 2021) Ladelleripiene è ladi Zia Cri di oggi 16 marzo 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una vera golosità suggerita oggi da Zia Cri e di certo sarà un piatto che piacerà anche ai bambini. Possiamo farcire lecome vogliamo ma ladelleripiene di Zia Cri prevede due gustosi ripieni che non possiamo perdere. Iniziamo con la cottura delleintere e con tutta la buccia in forno, davvero semplice ladelledi oggi da E’ sempre mezzogiorno. Prepariamo però anche l’ottima besciamella, in questo modo sarà tutto davvero perfetto. Serviamo con tutta la carta argentata e la buccia. Mangiamo con il cucchiaino leripiene di zia Cri di oggi. RICETTE E’ SEMPRE ...