Marco Biagi: il 19 marzo 2002 la morte di un 'sincero riformista' (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Labitalia) - Era "un sincero riformista", come sempre ha sostenuto l'allievo e il collaboratore più fidato, Michele Tiraboschi. Il 'sincero riformista' era Marco Biagi, professore di Diritto del lavoro, consulente del ministro del Welfare, Roberto Maroni, e del presidente della Commissione europea, Romano Prodi, ucciso dalle Brigate rosse la sera del 19 marzo 2002, raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco, mentre faceva rientro nella propria abitazione nel centro storico di Bologna, a pochi passi dalle Due Torri. "Ci eravamo da poco salutati, alla stazione dei treni di Bologna, di ritorno da una normale giornata di lavoro trascorsa presso il nostro centro studi modenese", ricorda Tiraboschi nel suo libro 'morte di un ...

