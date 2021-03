Lucca, neonata in coma per overdose di cocaina e metadone: indagata la madre (Di martedì 16 marzo 2021) Lucca, 16 mar – Ha rischiato di morire (e non è ancora del tutto fuori pericolo) la neonata di Lucca arrivata in coma all’ospedale e risultata positiva a grandi quantitativi di metadone e cocaina. Per la gravità delle condizioni della piccola, che ha fatto il suo ingresso al nosocomio di Lucca accompagnata dai genitori, si è subito reso necessario il trasferimento alla struttura. Secondo quanto riportato dal Corriere la piccina avrebbe appena 6 settimane. La vicenda risale a qualche giorno fa, ma è emersa soltanto nella giornata di oggi.indagata la madre della neonata in comaNel frattempo la neonata sarebbe uscita dal coma e avrebbe ripreso a respirare in maniera ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 marzo 2021), 16 mar – Ha rischiato di morire (e non è ancora del tutto fuori pericolo) ladiarrivata inall’ospedale e risultata positiva a grandi quantitativi di. Per la gravità delle condizioni della piccola, che ha fatto il suo ingresso al nosocomio diaccompagnata dai genitori, si è subito reso necessario il trasferimento alla struttura. Secondo quanto riportato dal Corriere la piccina avrebbe appena 6 settimane. La vicenda risale a qualche giorno fa, ma è emersa soltanto nella giornata di oggi.ladellainNel frattempo lasarebbe uscita dale avrebbe ripreso a respirare in maniera ...

