Da Stronghold: Warriors a Evil Genius 2: World Domination, scopriamo assieme i principali giochi in uscita per il mese di Marzo 2021! I migliori giochi in uscita a Marzo 2021 Il mese di Marzo si presenta come un periodo estremamente interessante per il mondo videoludico! I titoli in uscita di questo mese infatti spaziano dal platform, con It Takes Two tra i titoli più originali e attesi del genere, al RTS Stronghold, passando per i due giochi dedicati agli appassionati di motori: Monster Jam e Monster Energy Supercross! Monster Jam Steel Titans 2 (uscita: 02/03/2021) Esce il secondo capitolo dedicato ai Monster Truck più famosi al mondo! Con 38 truck, 5 mondi e 17 nuove piste ...

