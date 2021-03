Europa in tilt sui vaccini? Draghi segua Johnson. La bussola di Ocone (Di martedì 16 marzo 2021) In queste ore, in quella suburra postmoderna che sono spesso i social, si rincorrono le teorie complottistiche più sofisticate (si fa per dire) per spiegare la decisione presa ieri dalla Germania, e a seguire dagli altri più importanti Paesi europei, di sospendere a scopo precauzionale la somministrazione del vaccino prodotto da Astrazeneca. E sempre sui social riprendono, come era da aspettarsi, anche vigore quelle mai sopite voci no-vax che sono un vero pericolo per il successo dei piani di vaccinazione di massa messi in atto dalle autorità. A noi che piace stare coi piedi sulla terra, l’unico elemento che non possiamo non notare, con poco stupore e molto disappunto, è la gran confusione politica e gestionale di queste ore che rischia di compromettere seriamente l’immagine dell’Unione Europea. Quell’immagine che il Recovery Fund aveva in buona parte rinforzata sia fra le genti del ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) In queste ore, in quella suburra postmoderna che sono spesso i social, si rincorrono le teorie complottistiche più sofisticate (si fa per dire) per spiegare la decisione presa ieri dalla Germania, e a seguire dagli altri più importanti Paesi europei, di sospendere a scopo precauzionale la somministrazione del vaccino prodotto da Astrazeneca. E sempre sui social riprendono, come era da aspettarsi, anche vigore quelle mai sopite voci no-vax che sono un vero pericolo per il successo dei piani di vaccinazione di massa messi in atto dalle autorità. A noi che piace stare coi piedi sulla terra, l’unico elemento che non possiamo non notare, con poco stupore e molto disappunto, è la gran confusione politica e gestionale di queste ore che rischia di compromettere seriamente l’immagine dell’Unione Europea. Quell’immagine che il Recovery Fund aveva in buona parte rinforzata sia fra le genti del ...

Advertising

nextbit_srl : Un devastante incendio ha distrutto uno dei datacenter più grandi d’Europa, quello di proprietà di Ovh, azienda di… - Guido_Pozzi : @nonexpedit la precedenza nelle vaccinazzioni.... che culo ..proprio fortunati ahahahhahahahahahahahah paese fallit… - Riki00_777 : RT @RudyGaletti: È incredibile come in #Europa la sala #VAR vada in tilt con le italiane: dopo i rigori non visti su #Ronaldo e #Milinkovic… - ninoBertolino : RT @RudyGaletti: È incredibile come in #Europa la sala #VAR vada in tilt con le italiane: dopo i rigori non visti su #Ronaldo e #Milinkovic… - non_esset : RT @RudyGaletti: È incredibile come in #Europa la sala #VAR vada in tilt con le italiane: dopo i rigori non visti su #Ronaldo e #Milinkovic… -