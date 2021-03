Cavese, morto per Covid-19 l’allenatore in seconda Vanacore (Di martedì 16 marzo 2021) Una notizia drammatica ha sconvolto il mondo del calcio questo pomeriggio. La Cavese infatti ha dato notizia della morte del suo allenatore in seconda, Antonio Vanacore. Il tecnico era stato ricoverato per Covid-19 lo scorso 26 Febbraio e successivamente trasferito nel reparto di terapia intensiva, in seguito all’aggravamento delle sue condizioni. Dopo una carriera da giocatore, in cui aveva militato tra le altre nella Juve Stabia, nella Casertana, nel Benevento e nel Potenza, si era dedicato a quella di aiuto alla guida tecnica nel 2012/13. Salvatore Campilongo, attuale tecnico della Cavese, era molto legato a Vanacore ed era stato lui a chiamarlo al suo fianco in panchina. Il comunicato della Cavese La notizia della scomparsa di Antonio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Una notizia drammatica ha sconvolto il mondo del calcio questo pomeriggio. Lainfatti ha dato notizia della morte del suo allenatore in, Antonio. Il tecnico era stato ricoverato per-19 lo scorso 26 Febbraio e successivamente trasferito nel reparto di terapia intensiva, in seguito all’aggravamento delle sue condizioni. Dopo una carriera da giocatore, in cui aveva militato tra le altre nella Juve Stabia, nella Casertana, nel Benevento e nel Potenza, si era dedicato a quella di aiuto alla guida tecnica nel 2012/13. Salvatore Campilongo, attuale tecnico della, era molto legato aed era stato lui a chiamarlo al suo fianco in panchina. Il comunicato dellaLa notizia della scomparsa di Antonio ...

