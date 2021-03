AstraZeneca sospeso: cosa dicono Palù, Mantovani, Pregliasco e Galli (Di martedì 16 marzo 2021) “Tutto è partito del Paul Ehrich Institute, l’ente regolatorio e di ricerca tedesco: sei casi di tromboembolia su 1,6 milioni di persone: il nesso col vaccino è tutto da provare”. Così Giorgio Palù, presidente di Aifa (Agenzia italiana del farmaco), parla sul Corriere della Sera dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca in via precauzionale in Germania, Francia e Italia. Sui numeri forniti dal Paul Ehrich Institute, il quotidiano specifica: Nella tarda serata di lunedì, il presidente dell’Istituto Klaus Cichutek ha precisato — in una dichiarazione ripresa dall’agenzia Reuters, che i casi in questione sarebbero 7, tre dei quali mortali, su 1,6 milioni di dosi inoculate. Palù prosegue parlando del legame tra tromboembolie e vaccini, spiegando che al momento non c’è alcun nesso causa-effetto, specificando che “l’incidenza è dunque ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) “Tutto è partito del Paul Ehrich Institute, l’ente regolatorio e di ricerca tedesco: sei casi di tromboembolia su 1,6 milioni di persone: il nesso col vaccino è tutto da provare”. Così Giorgio, presidente di Aifa (Agenzia italiana del farmaco), parla sul Corriere della Sera dopo la sospensione del vaccinoin via precauzionale in Germania, Francia e Italia. Sui numeri forniti dal Paul Ehrich Institute, il quotidiano specifica: Nella tarda serata di lunedì, il presidente dell’Istituto Klaus Cichutek ha precisato — in una dichiarazione ripresa dall’agenzia Reuters, che i casi in questione sarebbero 7, tre dei quali mortali, su 1,6 milioni di dosi inoculate.prosegue parlando del legame tra tromboembolie e vaccini, spiegando che al momento non c’è alcun nesso causa-effetto, specificando che “l’incidenza è dunque ...

