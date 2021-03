Astrazeneca | Cooke Ema | “Accertamenti in corso ma i benefici sono superiori ai rischi Giovedì arriveremo a una conclusione sulla base dei dati raccolti”

Advertising

lorepregliasco : Cooke (dir. esecutivo EMA): al momento non c'è alcuna indicazione che i vaccini abbiano causato questi eventi, che… - lorepregliasco : Cooke (direttore esecutivo EMA): la scorsa settimana abbiamo detto molto chiaramente che il rapporto rischi/benefic… - lorepregliasco : Cooke (direttore esecutivo EMA): coaguli di sangue sono avvenuti in pochissimi pazienti dopo la vaccinazione. Un co… - fcolarieti : Astrazeneca, Cooke (Ema): “Accertamenti in corso ma i benefici sono superiori ai rischi. Giovedì arriveremo a una c… - PillaPaladini : RT @davcarretta: 'Siamo ancora fermamente convinti che i benefici del vaccino di AstraZeneca superano i rischi di effetti secondari', dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Cooke

Il giorno dopo lo stop del vaccinoin diversi paesi europei, Italia compresa, in ...che il rapporto rischi/benefici rimane positivo - ha spiegato la direttrice esecutiva Emer- ...L'analisi sarà attenta e rigorosa sui singoli casi (e sui decessi) occorsi in seguito alle vaccinazioni con, ha dettoin videoconferenza. 'Dobbiamo fare un'analisi scientifica ...Sweden was the latest to join a swelling group of European Union nations choosing caution over speed, even as the head of the European Medicines Agency said there was “no indication” that AstraZeneca ...The AstraZeneca shot has already struggled to ... But our job is to make sure that the products that we authorize are safe,” Cooke said. The EMA chief noted that thousands of people across ...