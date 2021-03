Arisa, dopo lo sfogo dell’ormai ex Andrea Di Carlo, suo manager, arriva la risposta: “Dopo 6 mesi è presto per convolare a nozze” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alle parole di Arisa rilasciare intimamente – seppur su Rai 1 – a Mara Venier che l’ha ospitata questa domenica a Domenica In, sono seguite le parole di quello che ad oggi non è definibile diversamente da ex, il manager Andrea Di Carlo. Parole amare, un lungo sfogo che aveva avuto inizio in un’intervista e che era poi proseguito anche su Instagram. Ora è di nuovo però la cantante a spiegare cosa è successo e cosa non è funzionato tra i due a tal punto da far saltare il matrimonio. Andrea Di Carlo, lo sfogo su Instagram Dopo l’ospitata di Arisa da Mara Venier Sembrava tutto pronto per le nozze e si vociferava tanto su quell’anello qualche mese fa, prima che ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alle parole dirilasciare intimamente – seppur su Rai 1 – a Mara Venier che l’ha ospitata questa domenica a Domenica In, sono seguite le parole di quello che ad oggi non è definibile diversamente da ex, ilDi. Parole amare, un lungoche aveva avuto inizio in un’intervista e che era poi proseguito anche su Instagram. Ora è di nuovo però la cantante a spiegare cosa è successo e cosa non è funzionato tra i due a tal punto da far saltare il matrimonio.Di, losu Instagraml’ospitata dida Mara Venier Sembrava tutto pronto per lee si vociferava tanto su quell’anello qualche mese fa, prima che ...

Advertising

Susannagr17 : Arisa all'ex fidanzato: «Non può dirmi 'O me o tutto il resto'. E decidere di sposarsi dopo 6 mesi è troppo frettol… - flowersiall : RT @LokiSnape: Immaginate far saltare un matrimonio CON ARISA e 'riprendersi l'anello' solo perché, dopo la commozione, non ha pronunciato… - melylovestony : RT @prettyunicorn__: alessandro alla finale dopo aver portato avanti la squadra arisa-cuccarini #Amici20 - sheiscristina_ : RT @miss_skianto: Il mio primo pensiero dopo aver saputo della squadra Arisa-Cuccarini e quindi di conseguenza ??/?? va proprio ad Ale Horse… - Alwaysxluke : RT @LokiSnape: Immaginate far saltare un matrimonio CON ARISA e 'riprendersi l'anello' solo perché, dopo la commozione, non ha pronunciato… -