Alcune sfide per il Partito democratico di Letta

(Di martedì 16 marzo 2021) L’elezione alla segreteria del Pd di Enricoha delineato una fase nuova delfatta di protagonismo come motore del governo Draghi e di autonomia nella proposta vocata alle riforme, agli investimenti per istruzione e ricerca, per la salute, per la transizione ecologica, per le infrastrutture e per lo sviluppo per creare lavoro con il nostro sistema di imprese al centro. Il Pd che ne emerge, al di là di una narrazione parziale ancorata solo ai diritti civili per proporne un’idea di forza politica lontana dai bisogni del Paese e dei cittadini, è uncon un profilo di centrosinistra, riformatore, europeista, atlantista e a vocazione maggioritaria. Si sente più un Pd che richiama la vocazione riformista del lingotto e che appare più vicino ai Democratici Usa di Biden.ha ripreso il concetto di ...