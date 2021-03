Vaccini | Timmermans | Commessi errori su ordini Commissione | Nessun errore al momento acquisto

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il vicepresidente della, parlando al Tagesspiegel: "È vero che sono statideglinella ordinazione dei, a Bruxelles, come negli Stati membri". Il portavoce dellaprecisa che "Se ci sono cose che potevano essere migliorate, non è aldell'deianti Covid, ma aldella messa in opera dei contratti e dell'aumento della capacità produttiva

'E' vero che sono stati commessi errori nell'ordinazione dei, a Bruxelles come negli Stati membri'. Ad ammetterlo è il vicepresidente della Commissione europea, Frans, dicendosi 'pronto alla fine della pandemia a fare un bilancio. A quel ...In un'intervista al giornale tedesco Tagesspiegelha dato una risposta negativa alla domanda se fosse meglio affidare l'acquisto dia un'alleanza internazionale creata ad hoc per ...L’Unione europea ha commesso degli errori nell’ordinare i vaccini Covid-19, ammette sabato il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans al quotidiano tedesco Der Tagesspiegel. La Commi ..."E' vero che sono stati commessi errori nell'ordinazione dei vaccini, a Bruxelles come negli Stati membri". Ad ammetterlo è il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, dicendosi "pr ...