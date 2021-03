Udinese, Pozzo: “10.000 tifosi possono tranquillamente entrare alla Dacia Arena” (Di lunedì 15 marzo 2021) Gianpaolo Pozzo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Udinese TV, parlando di vari argomenti inerenti l’Udinese appunto, club friulano di cui è patron. Pozzo ha commentato la possibilità, oggi remota, di aprire gli stadi in un imminente futuro, seppur a una cerchia ristretta di individui distanziati tra loro. Di seguito il giudizio del presidente dell’Udinese, positivo sulla questione: “Supereremo senz’altro tutte queste gravi difficoltà legate alla pandemia. L’Udinese deve crescere ed essere tra le prime dieci. Mi preoccupa continuare senza tifosi e che questo crei una disaffezione, perdendo quel pubblico essenziale per noi e per la squadra, che si era consolidato negli anni. Il pubblico è tutto ed io non mi abituo senza. A Udine, con gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Gianpaoloha rilasciato un’intervista ai microfoni diTV, parlando di vari argomenti inerenti l’appunto, club friulano di cui è patron.ha commentato la possibilità, oggi remota, di aprire gli stadi in un imminente futuro, seppur a una cerchia ristretta di individui distanziati tra loro. Di seguito il giudizio del presidente dell’, positivo sulla questione: “Supereremo senz’altro tutte queste gravi difficoltà legatepandemia. L’deve crescere ed essere tra le prime dieci. Mi preoccupa continuare senzae che questo crei una disaffezione, perdendo quel pubblico essenziale per noi e per la squadra, che si era consolidato negli anni. Il pubblico è tutto ed io non mi abituo senza. A Udine, con gli ...

