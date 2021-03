Niente Sherlock 5 ma un film per chiudere la serie tv? Benedict Cumberbatch: “Se lo script è quello giusto” (Di lunedì 15 marzo 2021) Sherlock 5 ci sarà? Benedict Cumberbatch torna a parlare della serie BBC, conclusasi con la quarta stagione all’inizio del 2017. Da allora, i fan hanno sempre sperato di rivedere il detective Holmes e il suo fidato dottor Watson sul piccolo schermo, però gli attori protagonisti si sono gettati in altri progetti. Cumberbatch è uno di questi: attualmente è il volto del Doctor Strange nei film del Marvel Cinematic Universe (lo rivedremo in The Multiverse of Madness, film strettamente legato alla serie WandaVision), personaggio che l’attore definisce “Uno Sherlock Holmes che lancia incantesimi”. Dopo l’episodio Il problema finale, che costituisce anche l’ultimo della serie BBC, in onda dal 2010, c’è speranza concreta ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021)5 ci sarà?torna a parlare dellaBBC, conclusasi con la quarta stagione all’inizio del 2017. Da allora, i fan hanno sempre sperato di rivedere il detective Holmes e il suo fidato dottor Watson sul piccolo schermo, però gli attori protagonisti si sono gettati in altri progetti.è uno di questi: attualmente è il volto del Doctor Strange neidel Marvel Cinematic Universe (lo rivedremo in The Multiverse of Madness,strettamente legato allaWandaVision), personaggio che l’attore definisce “UnoHolmes che lancia incantesimi”. Dopo l’episodio Il problema finale, che costituisce anche l’ultimo dellaBBC, in onda dal 2010, c’è speranza concreta ...

Sherlock 5, Benedict Cumberbatch: "Potrebbe essere un film, ma non tanto presto" Movieplayer.it Benedict Cumberbatch parla di Sherlock 5, che potrebbe essere un film La sua risposta sembra aver virato più verso la positività per un futuro di Sherlock, ma non presto. “Sono la persona peggiore a cui chiedere perché non so mai niente di niente. E sono la persona ...

Sherlock, Benedict Cumberbatch apre alla quinta stagione: “Forse un film” Benedict Cumberbatch, intervistato da Collider, ha parlato di una possibile quinta stagione di Sherlock, riaccendendo la speranza nei fan ...

