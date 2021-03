“Matteo Salvini è uno sciacallo” Ilaria Cucchi evita il processo: “Il senatore ne faccia una ragione” (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo scambio di querele tra l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini ed Ilaria Cucchi si è risolto in un nulla di fatto, ecco perchè. “Il senatore Matteo Salvini se ne faccia una ragione”. Con questa frase Ilaria Cucchi mette la parola fine alla vicenda giudiziaria che l’ha vista come protagonista dopo che la donna aveva rivolto parole L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo scambio di querele tra l’ex Ministro dell’Internoedsi è risolto in un nulla di fatto, ecco perchè. “Ilse neuna”. Con questa frasemette la parola fine alla vicenda giudiziaria che l’ha vista come protagonista dopo che la donna aveva rivolto parole L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - fattoquotidiano : ARCURI UN FALLIMENTO? Per il centrodestra aveva troppi incarichi, per Matteo Salvini, che non ha mai perso occasion… - Corriere : Definì «sciacallo» Salvini, assolta Ilaria Cucchi: «È diritto di critica» - cacciaramarri : RT @VittorioSgarbi: Provate a dare dello 'sciacallo' a un magistrato: vediamo se i suoi colleghi invocheranno il diritto di critica... http… - MisssFreedom : RT @VittorioSgarbi: Provate a dare dello 'sciacallo' a un magistrato: vediamo se i suoi colleghi invocheranno il diritto di critica... http… -