(Di lunedì 15 marzo 2021) Duplice omicidio questo pomeriggio intorno alle 17.00 a, provincia di Taranto. Duedi 65 e 91 anni, madre e figlia, sono stateprive di vita in unadi. Sul posto i Carabinieri di Massadra, sulle tracce del responsabile, coadiuvati dal Nucleo Investigativo di Taranto. Il presunto assassino sarebbe il marito di una delle due. Ancora da chiarire il movente. first appeared on Tarantini Time.

elenaricci1491 : #Massafra, due donne trovate in una pozza di sangue - TarantiniTime : #Massafra, due donne trovate in una pozza di sangue - chia_re_tta : RT @Blackmb7passi: L'ultima vittima di femminicidio due giorni fa - Blackmb7passi : L'ultima vittima di femminicidio due giorni fa - TaBuonaSera : ?? ULTIM'ORA Sgozzate madre e figlia. Orrore a Massafra. Caccia aperta al marito di una delle due donne. Le foto… -

donne sono state uccise a, comune nel Tarantino. Il duplice omicidio , avvenuto intorno alle 18 in un appartamento in via Da Vinci, sarebbe stato commesso dal suocero che avrebbe ucciso ...Attorno alle 17 in via Da Vinci asono state uccise 2 donne, madre e figlia. L'omicida dovrebbe essere un uomo, marito di una delledonne. Le donne sarebbero state trovate prive di vita in una pozza di sangue. Le indagini ...Duplice omicidio nel Tarantino: madre e figlia, di 65 e 91 anni sono state trovate senza vita in un'abitazione alla periferia di Massafra. L'autore sarebbe il marito della più giovane che avrebbe dato ...