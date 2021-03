Isola dei Famosi, come e dove seguire la programmazione settimanale dei daytime (Di lunedì 15 marzo 2021) Finalmente ci siamo, stasera lunedì 15 marzo comincia la ventesima edizione de L’Isola dei Famosi. Stessa spiaggia, stesso mare, ma lo studio da Milano sarà molto diverso. Quest’anno infatti a condurre il reality sarà Ilary Blasi, che potrà contare su una squadra di opinionisti di alto livello come Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e l’ultimo arrivato Tommaso Zorzi. A partire da domani spazio poi al daytime, l’appuntamento giornaliero trasmesso sulle reti Mediaset per aggiornare il pubblico da casa sugli ultimi eventi accaduti in Honduras. A seguire la programmazione completa del daytime de L’Isola dei Famosi 2021, con gli orari e i canali televisivi di riferimento. dove vedere il daytime de ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Finalmente ci siamo, stasera lunedì 15 marzo comincia la ventesima edizione de L’dei. Stessa spiaggia, stesso mare, ma lo studio da Milano sarà molto diverso. Quest’anno infatti a condurre il reality sarà Ilary Blasi, che potrà contare su una squadra di opinionisti di alto livelloElettra Lamborghini, Iva Zanicchi e l’ultimo arrivato Tommaso Zorzi. A partire da domani spazio poi al, l’appuntamento giornaliero trasmesso sulle reti Mediaset per aggiornare il pubblico da casa sugli ultimi eventi accaduti in Honduras. Alacompleta delde L’dei2021, con gli orari e i canali televisivi di riferimento.vedere ilde ...

Advertising

MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - espressonline : Ieri #Quark di Piero Angela. Oggi L'Isola dei no vax: c’era una volta la scienza. Di @dondibea - marikam_v : RT @LedonneLuce: In bocca al lupo stasera a tommy per l’isola e Franci con Tikitaka?? - Con questo fumetto voglio ricordare uno dei momenti… - itsmedariod : Ho visto sì e no 5 puntate in tutta la mia esistenza dell’isola dei famosi. Però con ‘sta zona rossa... che fare? -