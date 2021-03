Germania stop temporaneo al vaccino AstraZeneca. L'Ema: “Pfizer, Moderna e J&J efficaci contro le varianti” (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo stop alla somministrazione del vaccino AstraZeneca è scattata a titolo precauzionale dopo i casi di trombosi intervenuti su soggetti vaccinati Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 marzo 2021) Loalla somministrazione delè scattata a titolo precauzionale dopo i casi di trombosi intervenuti su soggetti vaccinati

Advertising

paoloroversi : Stop anche in Germania. E adesso? #AstraZenaca - Presente_3 : RT @tempoweb: Bomba di Berlino, la #Germania sospende il #vaccino #AstraZeneca. Così crolla tutto #15marzo #covid #merkel - aranciaverde : RT @paoloroversi: Stop anche in Germania. E adesso? #AstraZenaca - bibicarrera : RT @paoloroversi: Stop anche in Germania. E adesso? #AstraZenaca - tempoweb : Bomba di Berlino, la #Germania sospende il #vaccino #AstraZeneca. Così crolla tutto #15marzo #covid #merkel… -