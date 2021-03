FdI: «Il Lazio in zona rossa, i mezzi pubblici più affollati di prima. Zingaretti e Raggi dove sono?» (Di lunedì 15 marzo 2021) “Lunedì mattina del 15 marzo con mezzi pubblici affollati forse anche più di prima, che senso ha tutto questo? Se esistono commissari per tutto in Italia, perché non commissariare Zingaretti e la Raggi per manifesta incapacità nella gestione della cosa pubblica?“. Marco Silvestroni punta il dito contro la fallimentare gestione dei trasporti pubblici nel Lazio. E nella Capitale. Mentre la curva dei contagi si impenna. Le immagini dei mezzi pubblici stracolmi di persone assiepate lo dimostrano. Nessun rispetto delle regole anti-covid. Nessun controllo. Silvestroni: siamo in zona rossa e gli autobus sono più affollati di prima “La regione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) “Lunedì mattina del 15 marzo conforse anche più di, che senso ha tutto questo? Se esistono commissari per tutto in Italia, perché non commissariaree laper manifesta incapacità nella gestione della cosa pubblica?“. Marco Silvestroni punta il dito contro la fallimentare gestione dei trasportinel. E nella Capitale. Mentre la curva dei contagi si impenna. Le immagini deistracolmi di persone assiepate lo dimostrano. Nessun rispetto delle regole anti-covid. Nessun controllo. Silvestroni: siamo ine gli autobuspiùdi“La regione ...

Advertising

SecolodItalia1 : FdI: «Il Lazio in zona rossa, i mezzi pubblici più affollati di prima. Zingaretti e Raggi dove sono?»… - LorenzoSchiliro : RT @Storace: #Concorsi sospetti alla #regioneLazio. Interrogazione di #Righini (#Fdi). #Zingaretti deve rispondere subito. Non si può fr… - andreatamponi : RT @Storace: #Concorsi sospetti alla #regioneLazio. Interrogazione di #Righini (#Fdi). #Zingaretti deve rispondere subito. Non si può fr… - giovannitrivel3 : RT @Storace: #Concorsi sospetti alla #regioneLazio. Interrogazione di #Righini (#Fdi). #Zingaretti deve rispondere subito. Non si può fr… - DrTytty : -