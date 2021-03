Digital Art: la nuova frontiera dell’arte? Nft, block chain e bitcoin (Di lunedì 15 marzo 2021) La nuova frontiera dell’arte: la Digital o crypto art. Strumenti tecnologici e modalità di acquisto di ultima generazione La risposta arriva dalla più grande casa d’aste al mondo, la “Christie’s” che qualche giorno fa ha venduto un esemplare di Digital art del graphic designer Beeple al prezzo di quasi 70 milioni di dollari. L’autore Mike Winkelmann, noto con il nome d’arte di “Beeple”, è uno degli iniziatori del movimento “Everyday” della grafica 3D. Beeple è un artista noto per aver deciso nel maggio del 2007 di pubblicare ogni giorno un’immagine astratta, fantastica, grottesca e spesso di estrema attualità, coinvolgendo personaggi famosi, quali Donald Trump o Mahatma Gandhi, cartoons da Topolino ai Pokemon che contribuiscono a creare l’universo che l’artista cerca di esprimere nelle ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) La: lao crypto art. Strumenti tecnologici e modalità di acquisto di ultima generazione La risposta arriva dalla più grande casa d’aste al mondo, la “Christie’s” che qualche giorno fa ha venduto un esemplare diart del graphic designer Beeple al prezzo di quasi 70 milioni di dollari. L’autore Mike Winkelmann, noto con il nome d’arte di “Beeple”, è uno degli iniziatori del movimento “Everyday” della grafica 3D. Beeple è un artista noto per aver deciso nel maggio del 2007 di pubblicare ogni giorno un’immagine astratta, fantastica, grottesca e spesso di estrema attualità, coinvolgendo personaggi famosi, quali Donald Trump o Mahatma Gandhi, cartoons da Topolino ai Pokemon che contribuiscono a creare l’universo che l’artista cerca di esprimere nelle ...

Advertising

benedettacosmi : RT @sole24ore: #Sole24Ore, comandi vocali e brief nella digital replica. Dal #16marzo #aspettandonuovoSole24ore #nuovoSole24ore https://t.c… - teresafollino : Scatta il pensiero di Teresa Follino Art: Digital Art by Teresa Follino Art - sole24ore : #Sole24Ore, comandi vocali e brief nella digital replica. Dal #16marzo #aspettandonuovoSole24ore #nuovoSole24ore… - Some_One00 : RT @LZX3Rart: Bruno Bucciarati ?? #digital #art #digitalart - giocarmon : Dal libro Ostiense Street Art: I ritratti di Via dei Magazzini Generali (Portraits of Via dei Magazzini Generali) -… -