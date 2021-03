De Laurentiis prima della partita: «Tranquilli ce la farete. Siete forti, credeteci» (Di lunedì 15 marzo 2021) «Tranquilli ce la farete. Siete forti, credeteci» Sono state le parole, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, del presidente De Laurentiis al Napoli prima di scendere in campo contro il Milan. Ieri sera il patron azzurro ha telefonato alla squadra, pronta per la gara, per infonderle serenità, un gesto che ha fatto percepire che la Champions fosse ancora una destinazione probabile. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) «ce la» Sono state le parole, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, del presidente Deal Napolidi scendere in campo contro il Milan. Ieri sera il patron azzurro ha telefonato alla squadra, pronta per la gara, per infonderle serenità, un gesto che ha fatto percepire che la Champions fosse ancora una destinazione probabile. L'articolo ilNapolista.

