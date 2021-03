Corsera: Gattuso si prende una rivincita su De Laurentiis (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Corriere della Sera definisce la vittoria del Napoli sul Milan a San Siro “Il capolavoro di Rino”. Per essere un allenatore delegittimato, n silenzio stampa imposto dalla società e costretto ad assistere al toto-nomi sul suo successore, ha compiuto un capolavoro Il tecnico mette in campo una squadra che, pur privata di elementi preziosi come Lozano, Manolas e Rrahmani, appare rivitalizzata e più consapevole delle proprie forze Rino si prende una rivincita sul presidente De Laurentiis che dopo avergli sottoposto bozze della proposta di rinnovo del contratto ha iniziato a coltivare dubbi sul suo operato. Per la prima volta da allenatore batte il suo Milan e mette a tacere le critiche che gli sono state rivolte. Difficile che la sua avventura al Napoli prosegua dal momento che il rapporto col presidente è irrimediabilmente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Corriere della Sera definisce la vittoria del Napoli sul Milan a San Siro “Il capolavoro di Rino”. Per essere un allenatore delegittimato, n silenzio stampa imposto dalla società e costretto ad assistere al toto-nomi sul suo successore, ha compiuto un capolavoro Il tecnico mette in campo una squadra che, pur privata di elementi preziosi come Lozano, Manolas e Rrahmani, appare rivitalizzata e più consapevole delle proprie forze Rino siunasul presidente Deche dopo avergli sottoposto bozze della proposta di rinnovo del contratto ha iniziato a coltivare dubbi sul suo operato. Per la prima volta da allenatore batte il suo Milan e mette a tacere le critiche che gli sono state rivolte. Difficile che la sua avventura al Napoli prosegua dal momento che il rapporto col presidente è irrimediabilmente ...

