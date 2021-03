Astrazeneca, cosa succede ora ?a chi ha ricevuto la prima dose (Di lunedì 15 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Già iniettate 1,1 milioni di dosi del siero di Oxford. I dubbi di chi ha ricevuto la prima dose. Quattro ipotesi in campo: possibile un "mosaico vaccinale"? Non succederà. Ma se succede, che cosa facciamo? Dopo l’annuncio dell’Agenzia del farmaco italiana sulla sospensione immediata del vaccino anti Covid di Astrazeneca, le prime domande cominciano ad emergere. Se il farmaco venisse bloccato del tutto, se ogni benedetto lotto venisse distrutto causa reazioni avverse, che fine farà la campagna vaccinale? I dubbi non riguardano tanto, o non solo, come potremmo mantenere l’ambizioso obiettivo di vaccinare l’80% della popolazione entro settembre. Ma soprattutto ci si chiede cosa accadrà a chi ha già ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Già iniettate 1,1 milioni di dosi del siero di Oxford. I dubbi di chi hala. Quattro ipotesi in campo: possibile un "mosaico vaccinale"? Nonrà. Ma se, chefacciamo? Dopo l’annuncio dell’Agenzia del farmaco italiana sulla sospensione immediata del vaccino anti Covid di, le prime domande cominciano ad emergere. Se il farmaco venisse bloccato del tutto, se ogni benedetto lotto venisse distrutto causa reazioni avverse, che fine farà la campagna vaccinale? I dubbi non riguardano tanto, o non solo, come potremmo mantenere l’ambizioso obiettivo di vaccinare l’80% della popolazione entro settembre. Ma soprattutto ci si chiedeaccadrà a chi ha già ...

