Antonella Elia: “Non mi importa se mi tradisce” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il fatto che Pietro sia definito da tutti un ‘traditore seriale’, sembra non toccare Antonella. “Sono una donna e non una santa. Gli uomini fedeli mi annoiano molto. Credo alla sua fedeltà, ma anche se fosse infedele ‘sti cavoli. Non sono una signorina, sono una donna strafatta, cioè no, voglio dire ‘una donna fatta’. Il periodo dell’adolescenza dove cercavo il fidanzatino del tempo delle mele è passato. A me piacciono i Caravaggio, i Masaniello, evviva! Sennò che pizza”, afferma la Elia. “Per lui ho un reale trasporto, che credo di non aver mai avuto in vita mia per nessun uomo” afferma la opinionista del GFVip, “è l’unico con cui ho pensato di avere un rapporto duraturo”. Vladimir Luxuria le dice allora che in caso può sempre “ricambiare” le presunte ‘corna’. Antonella Elia risponde: “Sono praticamente ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Il fatto che Pietro sia definito da tutti un ‘traditore seriale’, sembra non toccare. “Sono una donna e non una santa. Gli uomini fedeli mi annoiano molto. Credo alla sua fedeltà, ma anche se fosse infedele ‘sti cavoli. Non sono una signorina, sono una donna strafatta, cioè no, voglio dire ‘una donna fatta’. Il periodo dell’adolescenza dove cercavo il fidanzatino del tempo delle mele è passato. A me piacciono i Caravaggio, i Masaniello, evviva! Sennò che pizza”, afferma la. “Per lui ho un reale trasporto, che credo di non aver mai avuto in vita mia per nessun uomo” afferma la opinionista del GFVip, “è l’unico con cui ho pensato di avere un rapporto duraturo”. Vladimir Luxuria le dice allora che in caso può sempre “ricambiare” le presunte ‘corna’.risponde: “Sono praticamente ...

Advertising

trash_italiano : ACHILLE LAURO VS ANTONELLA ELIA A PECHINO EXPRESS. AVEVO TOTALMENTE RIMOSSO. #noneladurso - spillopotente : ma vi ricordate del godimento puro quando stefania ha battuto al televoto sdg con percentuali bulgare e antonella e… - QuotidianPost : Antonella Elia: “Non mi importa se mi tradisce” - Tristan__esdpv : ?? sperando che nella nuova edizione ci sia una rissa come quella tra Antonella Elia e Aida Yespica. ?? - gaia01pp : E per la serie aveva ragione x: Aveva ragione Antonella elia a chiamarti 'bulletta'. Aveva ragione su tutto per qu… -