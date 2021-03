A Temptation avevo un copione | dice Pietro Delle Piane alla D’urso

(Di lunedì 15 marzo 2021) A “Live non è la”, ospitiserata, Antonella Elia e. Proprio quest’ultimo ha ammesso di aver recitato.e Antonella Elia dopo che hanno partecipato aIsland, si erano lasciatiGrandi ospiti, come sempre, nella puntata andata in onda ieri sera di “Live!Non la”, condotto dbravissima Barbara. A tornare nello studio di Canale 5, sono stati Antonella Elia e, che dopo alcuni mesi di separazione sono tornati insieme. I due infatti, avevano partecipato a “Island”, ma dopo che il fidanzato aveva baciato ...

Advertising

infoitcultura : Barbara D’Urso ospita Pietro Delle Piane che dice: «A Temptation Island avevo un copione», la D’Urso cambia subito… - LadyNews_ : #PietroDellePiane rivela: 'A #TemptationIsland avevo un copione'. #BarbaradUrso si dissocia - infoitcultura : Scivolone di Pietro Delle Piane: «A Temptation Island avevo un copione». Barbara D'Urso lo scarica «Prendiamo le di… - leone52641 : RT @lucafaccio: Scivolone di Pietro Delle Piane: «A Temptation Island avevo un copione». Barbara D'Urso lo scarica «Prendiamo le distanze»… - zazoomblog : Scivolone di Pietro Delle Piane: A Temptation Island avevo un copione. Barbara DUrso lo scarica Prendiamo le distan… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation avevo

Messo un po' sotto torchio in merito al suo percorso piuttosto discutibile al programma tv prodotto da Maria De Filippi ,Island, Pietro Delle Piane ha riferito: 'Ma lìun copione, ...Una volta ritornata in possesso della sua autonomia social, la ex protagonista diIsland ... 'Io e Federico siamo amici da quandodieci anni, è uno dei miei più grandi amici da sempre. ...... da alcune affermazione dell’ex di Antonella Elia che ha dichiarato di aver dovuto recitare un copione quando ha partecipato a Temptation Island. Rai 3 con Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.121.000 ...non mi importa se mi ha tradita o meno”. A scatenare “l’ira” di Pietro delle Piane è invece il giudizio di Rita Dalla Chiesa che va dritto al sodo rivolgendosi ad Antonella Elia: “Ho visto Antonella ...