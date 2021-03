Ultime Notizie Roma del 14-03-2021 ore 18:10 (Di domenica 14 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio a seguito della morte di un docente a cui era stato somministrato il vaccino di astrazeneca Il commissario dell’Unità di crisi della Regione Piemonte Antonio Rinaudo ha disposto in via cautelativa l’immediata sospensione delle somministrazioni su tutto il territorio regionale in attesa delle verifiche su un eventuale in nesso di causa anche le autorità sanitarie dell’Irlanda hanno chiesto lo stop dopo aver analizzato nuovi dati forniti dall’agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di coaguli nel sangue Bruxelles sicura che l’Unione Europea potrà centrare gli obiettivi di vaccinazione nel trimestre poi che c’hai per produce più velocemente del previsto la Metropolitan Police britannica aperto un’indagine per crimini di guerra su asma Assad ha la moglie del presidente siriano bashar ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio a seguito della morte di un docente a cui era stato somministrato il vaccino di astrazeneca Il commissario dell’Unità di crisi della Regione Piemonte Antonio Rinaudo ha disposto in via cautelativa l’immediata sospensione delle somministrazioni su tutto il territorio regionale in attesa delle verifiche su un eventuale in nesso di causa anche le autorità sanitarie dell’Irlanda hanno chiesto lo stop dopo aver analizzato nuovi dati forniti dall’agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di coaguli nel sangue Bruxelles sicura che l’Unione Europea potrà centrare gli obiettivi di vaccinazione nel trimestre poi che c’hai per produce più velocemente del previsto la Metropolitan Police britannica aperto un’indagine per crimini di guerra su asma Assad ha la moglie del presidente siriano bashar ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' un vero e proprio assalto quello che nelle ultime ore stanno vivendo parrucchieri, barbieri e centri estetici ch… - Corriere : Rifiuta il vaccino, infermiera positiva in un cluster di contagi al San Martino di Genova - fanpage : Avviso di garanzia per l'amministratore delegato di #AstraZeneca - occhio_notizie : #Covid, migliora la situazione nel Regno Unito: solo 5mila casi al giorno - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 21.315 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… -