Ronaldo risponde con una tripletta in 32’ a Cagliari: 3-0 Juve all’intervallo (Di domenica 14 marzo 2021) Si sblocca al decimo minuto la gara tra Cagliari e Juventus alla Sardegna Arena: ci pensa il solito Cristiano Ronaldo. Bianconeri in vantaggio grazie ad un potente colpo di testa che non lascia scampo a Cragno, assist di Cuadrado. Arriva anche un cartellino giallo per Ronaldo, che travolge il portiere rossoblù in occasione di un cross proveniente dalla sinistra. Al 25?, sfruttando un’azione di contropiede intrapresa da Morata, Cragno travolge CR7 ed è rigore. Il portoghese non sbaglia dagli undici metri ed è 2-0 per la Juve. E dopo 32 minuti arriva anche la tripletta per un Cristiano Ronaldo implacabile, 3-0 e chiara ipoteca sulla gara: bella percussione di Chiesa a sinistra e buon assist per CR7 sul lato opposto dell’area. Conclusione ad incrociare col mancino ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Si sblocca al decimo minuto la gara trantus alla Sardegna Arena: ci pensa il solito Cristiano. Bianconeri in vantaggio grazie ad un potente colpo di testa che non lascia scampo a Cragno, assist di Cuadrado. Arriva anche un cartellino giallo per, che travolge il portiere rossoblù in occasione di un cross proveniente dalla sinistra. Al 25?, sfruttando un’azione di contropiede intrapresa da Morata, Cragno travolge CR7 ed è rigore. Il portoghese non sbaglia dagli undici metri ed è 2-0 per la. E dopo 32 minuti arriva anche laper un Cristianoimplacabile, 3-0 e chiara ipoteca sulla gara: bella percussione di Chiesa a sinistra e buon assist per CR7 sul lato opposto dell’area. Conclusione ad incrociare col mancino ...

