Rally Revolution +1 al Ciocco | ottimo quarto posto assoluto

Il primo appuntamento della Coppa6° zona 2021, ilil Ciocco e Valle del Serchio, ha visto tra i protagonisti l'equipaggio della+1 composto da Pierluigi Della Maggiora e Valerio Favali. Infatti il duo ha ben sfruttato la Skoda Fabia R5 a disposizione curata dalla MM Motorsport per cogliere un ottimo quarto ...Il pilota portacolori della scuderia asd+1 ha conquistato la quarta posizione assoluta nel confronto regionale, condividendo con Valerio Favali un'altra prestazione convincente sui ...Pisa. Continua incessantemente l’attività della Squadra Corse Città di Pisa che nell’imminente weekend sarà presente con addirittura tre equipaggi al Rally del Ciocco nella gara valevole per il Crz (C ...Un inizio di stagione decisamente impegnativo per la scuderia Rally Revolution +1 che ha continuato ad ottenere ottimi risultati dopo la gara d’esordio al Rally del Carnevale con il patron Pierluigi D ...