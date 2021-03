Quagliarella da record in Serie A: 400esima da titolare e ottavo in assoluto nell’era dei tre punti (Di domenica 14 marzo 2021) Infinito Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria, come riportato da Opta, partendo nell'undici iniziale nella sfida odierna contro il Bologna nel lunch match della 27^ giornata di campionato, ha collezionato un altro record incredibile.Sampdoria: il record di Quagliarellacaption id="attachment 1063789" align="alignnone" width="701" Quagliarella (getty images)/captionIl centravanti 38enne è diventato l’ottavo giocatore di movimento a tagliare il traguardo delle 400 partite da titolare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Un risultato pazzesco per Quagliarella che si conferma un assoluto punto di riferimento per la squadra ligure e per il calcio italiano.embedcontent ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Infinito Fabio. L'attaccante della Sampdoria, come riportato da Opta, partendo nell'undici iniziale nella sfida odierna contro il Bologna nel lunch match della 27^ giornata di campionato, ha collezionato un altroincredibile.Sampdoria: ildicaption id="attachment 1063789" align="alignnone" width="701"(getty images)/captionIl centravanti 38enne è diventato l’giocatore di movimento a tagliare il traguardo delle 400 partite daindei trea vittoria. Un risultato pazzesco perche si conferma unpunto di riferimento per la squadra ligure e per il calcio italiano.embedcontent ...

