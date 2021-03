Pagelle Cagliari Juventus 1-3 | Ronaldo mostruoso | bene Danilo e Chiesa

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 14 marzo 2021)– Ladopo la brutta eliminazione contro il Porto in Champions League doveva rialzare la testa e lo fa alla grande. Un 1-3 netto in Sardegna contro ilper gli uomini di Pirlo. Ci pensaad allontanare via tutte le critiche con una tripletta perfetta. Gol di testa su sviluppi di corner dopo 10 minuti, poi si procura e realizza il rigore del 2-0 e bolide di sinistro al 32? per la tripletta.si riprende la scena, inutile il gol di Simeone. Finisce 1-3 a favore dei bianconeri., i voti Szczesny 6,5 – Risponde sempre presente quando chiamato in causa. Non può nulla sul gol di Simeone. Cuadrado 6 – Meno pericoloso e decisivo del solito ma ...