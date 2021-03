Nuove Faq | fidanzati | seconde case si può andare | autodichiarazione | bar | residenza e domicilio

Advertising

fisco24_info : Spostamenti, seconde case, sport: ecco tutte le regole: Il governo pubblica le nuove 'Faq', anche l'autodichiarazio… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Spostamenti, seconde case, sport: ecco tutte le regole Il governo pubblica le nuove 'Faq', anch… - messveneto : Il Governo ha aggiornato le Faq: vistite ai parenti, come viaggiare in auto, spesa e funzioni religiose | Le nuove… - NewSicilia : #Sicilia in zona arancione - #Spostamenti, #lavoro, #scuola, #sport e #cultura: tutte le risposte ai dubbi dei citt… - zazoomblog : Lockdown nuove Faq decreto Draghi: seconde case (si può andare) visite ai partner residenza e domicilio caccia -… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove Faq

Il Messaggero

Pranzo di Pasqua e Pasquetta da parenti e amici anche fuori dal proprio comune, ma in numero di commensali limitato. Il governo ha pubblicato le- le risposte a domande frequenti - relative al decreto varato il 13 marzo, in vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile. Diversi i chiarimenti da parte del governo, in particolar modo quelle ...Ledel Governo , alla luce del decreto varato il 13 marzo , in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, sono state pubblicate. C'è una prima conferma: anche in zona rossa si può andare nelle seconde ...Sardegna a parte, tutta Italia da domani sarà in rosso o arancione. Ecco le regole da rispettare nelle varie regioni secondo le nuove 'faq' pubblicate sul sito del Governo. SPOSTAMENTI - In ZONA ROSSA ...Zona rossa, spostamenti, seconde case: le regole previste dal nuovo decreto entrano in vigore lunedì 15 marzo, con l'Italia tutta zona rossa o arancione, a parte la Sardegna zona bianca. Cosa si può ...