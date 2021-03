L’Ue usa AstraZeneca per colpire il Regno Unito (Di domenica 14 marzo 2021) I medici ripetono allo sfinimento che il vaccino è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere il Sars-CoV-2 e tornare a una vita normale. Hanno senz’altro ragione, ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che i sieri anti Covid sono molto più che semplici farmaci da impiegare in ambito sanitario. I vaccini rappresentano l’arma ideale che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 14 marzo 2021) I medici ripetono allo sfinimento che il vaccino è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere il Sars-CoV-2 e tornare a una vita normale. Hanno senz’altro ragione, ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che i sieri anti Covid sono molto più che semplici farmaci da impiegare in ambito sanitario. I vaccini rappresentano l’arma ideale che InsideOver.

Advertising

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Ue e von der Leyen dal ruggito al belato in 24 ore. Stop a 250mila di dosi verso l’Austr… - DantiNicola : Oggi in UE celebriamo la Giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo. Il mio pensiero commosso a loro,… - AndreaGiuricin : Cbam! L'acronimo che fa litigare #Ue, #Cina e #Usa sul clima Su Liberi Oltre io e Carlo Stagnaro discutiamo delle p… - maximorgante : @pdnetwork di @EnricoLetta continua e accentua la politica liberista e reazionaria, difende gli interessi #USA????… - biancogiov : Venezuela, per l’Onu le sanzione Usa e Ue sono “devastanti per la popolazione” -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue usa Biden: «L’America è tornata». E avverte l’Ue su Russia e Cina Corriere della Sera