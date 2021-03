LIVE Parigi-Nizza, ottava tappa in DIRETTA: Oldani e altri sette in fuga con 45? sul gruppo (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.52 Si è formato adesso un drappello di contrattaccanti guidato da Luis Leon Sanchez. 15.50 Ci riprova ancora Luis Leon Sanchez! Il campione nazionale spagnolo si è reso conto che l’andatura della Jumbo-Visma non è abbastanza incisiva e prova così a fare la differenza. 15.49 Ecco il ricongiungimento di Stefano Oldani con la fuga: @WarrenBarguil, @StefanOldani et @ceesbol1995 ont rejoint l’échappée. 7 hommes à l’avant. @WarrenBarguil, @StefanOldani and @ceesbol1995 have joined the breakaway. 7 men at the front. #ParisNice pic.twitter.com/ZyL2Jdc3g2 — Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2021 15.46 Luis Leon Sanchez non è ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.52 Si è formato adesso un drappello di contrattaccanti guidato da Luis Leon Sanchez. 15.50 Ci riprova ancora Luis Leon Sanchez! Il campione nazionale spagnolo si è reso conto che l’andatura della Jumbo-Visma non è abbastanza incisiva e prova così a fare la differenza. 15.49 Ecco il ricongiungimento di Stefanocon la: @WarrenBarguil, @Stefanet @ceesbol1995 ont rejoint l’échappée. 7 hommes à l’avant. @WarrenBarguil, @Stefanand @ceesbol1995 have joined the breakaway. 7 men at the front. #ParisNice pic.twitter.com/ZyL2Jdc3g2 — Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2021 15.46 Luis Leon Sanchez non è ...

